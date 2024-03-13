Saadet Partisi Gölmarmara adayı Haci Özmen kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Gölmarmara belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Gölmarmara belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Manisa Gölmarmara adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Haci Özmen kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HACİ ÖZMEN KİMDİR?

Haci Özmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Gölmarmara belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ GÖLMARMARA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Gölmarmara adayı belli oldu. Saadet Partisi Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Haci Özmen oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.