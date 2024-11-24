Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu. Birçok kişi, Saadet Partisi'nde kimin genel başkan olduğunu merak ediyor. Saadet Partisi'nin 9. olağan büyük kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel başkanlık yarışına 3 isim katıldı. Kongre öncesi partinin yüksek istişare kurulu, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak belirledi. Peki, Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Detaylar haberimizde...

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KİM OLDU?

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi'nde 823 oy alan Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan yeni genel başkan oldu.