Saadet Partisi Etimesgut adayı Muhammed Mustafa Şahin kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Etimesgut belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Etimesgut belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Etimesgut adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Etimesgut Belediye Başkan Adayı Muhammed Mustafa Şahin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMED MUSTAFA ŞAHİN KİMDİR?

Muhammed Mustafa Şahin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Etimesgut belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ETİMESGUTADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Etimesgut adayı belli oldu. Saadet Partisi Etimesgut Belediye Başkan Adayı Muhammed Mustafa Şahin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.