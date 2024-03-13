Saadet Partisi Eğil adayı Mehmet Karakaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Eğil belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Eğil belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Diyarbakır Eğil adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Eğil Belediye Başkan Adayı Mehmet Karakaş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET KARAKAŞ KİMDİR?

Mehmet Karakaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Eğil belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ EĞİL ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Eğil adayı belli oldu. Saadet Partisi Eğil Belediye Başkan Adayı Mehmet Karakaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.