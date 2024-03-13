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Saadet Partisi Darıca adayı Selim Çetinkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Darıca belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin Kocaeli Darıca belediye başkan adayı, Darıca ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Darıca adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Selim Çetinkaya kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Darıca belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kocaeli Darıca adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Selim Çetinkaya kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SELİM ÇETİNKAYA KİMDİR?

Selim Çetinkaya, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Darıca belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DARICA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Darıca adayı belli oldu. Saadet Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Selim Çetinkaya oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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