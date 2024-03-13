Saadet Partisi Çüngüş adayı Ayşe Dağ kimdir? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır Çüngüş belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çüngüş belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Diyarbakır Çüngüş adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çüngüş Belediye Başkan Adayı Ayşe Dağ kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AYŞE DAĞ KİMDİR?

Ayşe Dağ, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çüngüş belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇÜNGÜŞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çüngüş adayı belli oldu. Saadet Partisi Çüngüş Belediye Başkan Adayı Ayşe Dağ oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.