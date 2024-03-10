Saadet Partisi Çubuk adayı Yıldırım Kamaç kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Çubuk belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çubuk belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Çubuk adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çubuk Belediye Başkan Adayı Yıldırım Kamaç kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YILDIRIM KAMAÇ KİMDİR?

Yıldırım Kamaç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çubukbelediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇUBUK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çubuk adayı belli oldu. Saadet Partisi Çubuk Belediye Başkan Adayı Yıldırım Kamaç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.