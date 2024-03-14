Saadet Partisi Çaybaşı adayı Musa Aşcı kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Çaybaşı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çaybaşı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Çaybaşı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çaybaşı Belediye Başkan Adayı Musa Aşcı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSA AŞCI KİMDİR?

Musa Aşcı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çaybaşı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇAYBAŞI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çaybaşı adayı belli oldu. Saadet Partisi Çaybaşı Belediye Başkan Adayı Musa Aşcı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.