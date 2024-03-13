Saadet Partisi Çamlıyayla adayı İzvan Nergiz kimdir? 2024 Saadet Partisi Mersin Çamlıyayla belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çamlıyayla belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mersin Çamlıyayla adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı İzvan Nergiz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İZVAN NERGİZ KİMDİR?

İzvan Nergiz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çamlıyayla belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇAMLIYAYLA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çamlıyayla adayı belli oldu. Saadet Partisi Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı İzvan Nergiz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.