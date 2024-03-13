Saadet Partisi Bünyan adayı Muhammed Emir Taşçı kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Bünyan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bünyan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kayseri Bünyan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bünyan Belediye Başkan Adayı Muhammed Emir Taşçı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMED EMİR TAŞCI KİMDİR?

Muhammed Emir Taşçı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bünyan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BÜNYAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bünyan adayı belli oldu. Saadet Partisi Bünyan Belediye Başkan Adayı Muhammed Emir Taşçı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.