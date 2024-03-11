Saadet Partisi Buca adayı Selçuk Kavuşan kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Buca belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Buca belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Buca adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Buca Belediye Başkan Adayı Selçuk Kavuşan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SELÇUK KAVUŞAN KİMDİR?

Selçuk Kavuşan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Buca belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BUCA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Buca adayı belli oldu. Saadet Partisi Buca Belediye Başkan Adayı Selçuk Kavuşan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.