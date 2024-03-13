Saadet Partisi Bozkurt adayı Ertufan İlhan kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Bozkurt belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bozkurt belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Bozkurt adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bozkurt Belediye Başkan Adayı Ertufan İlhan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ERTUFAN İLHAN KİMDİR?

Ertufan İlhan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bozkurt belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BOZKURT ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bozkurt adayı belli oldu. Saadet Partisi Bozkurt Belediye Başkan Adayı Ertufan İlhan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.