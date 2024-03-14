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Saadet Partisi Birecik adayı Vahdettin Korkmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Birecik belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin Şanlıurfa Birecik belediye başkan adayı, Birecik ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Birecik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Birecik Belediye Başkan Adayı Vahdettin Korkmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Birecik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Şanlıurfa Birecik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Birecik Belediye Başkan Adayı Vahdettin Korkmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

VAHDETTİN KORKMAZ KİMDİR?

Vahdettin Korkmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Birecik belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BİRECİK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Birecik adayı belli oldu. Saadet Partisi Birecik Belediye Başkan Adayı Vahdettin Korkmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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