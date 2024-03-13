Saadet Partisi Beyşehir adayı Muhammed Ali Can kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Beyşehir belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Beyşehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Beyşehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Beyşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Ali Can kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMED ALİ CAN KİMDİR?

Muhammed Ali Can, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Beyşehir belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BEYŞEHİR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Beyşehir adayı belli oldu. Saadet Partisi Beyşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Ali Can oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.