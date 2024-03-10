Saadet Partisi Beyoğlu adayı Turgut Sahtiyan kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beyoğlu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Beyoğlu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Beyoğlu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Turgut Sahtiyan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

TURGUT SAHTİYAN KİMDİR?

Turgut Sahtiyan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Beyoğlu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BEYOĞLU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Beyoğlu adayı belli oldu. Saadet Partisi Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Turgut Sahtiyan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.