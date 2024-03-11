Saadet Partisi Beydağ adayı Mustafa Bekar kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Beydağ belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Beydağ belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Beydağ adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Beydağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Bekar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA BEKAR KİMDİR?

Mustafa Bekar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Beydağ belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BEYDAĞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Beydağ adayı belli oldu. Saadet Partisi Beydağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Bekar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.