Saadet Partisi Beyağaç adayı Günay Çelik kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Beyağaç belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Beyağaç belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Beyağaç adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Beyağaç Belediye Başkan Adayı Günay Çelik kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

GÜNAY ÇELİK KİMDİR?

Günay Çelik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Beyağaç belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BEYAĞAÇ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Beyağaç adayı belli oldu. Saadet Partisi Beyağaç Belediye Başkan Adayı Günay Çelik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.