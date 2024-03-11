Saadet Partisi Bayraklı adayı Vedat Kolukısa kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Bayraklı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bayraklı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Bayraklı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bayraklı Belediye Başkan Adayı Vedat Kolukısa kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

VEDAT KOLUKISA KİMDİR?

Vedat Kolukısa, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bayraklı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BAYRAKLI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bayraklı adayı belli oldu. Saadet Partisi Bayraklı Belediye Başkan Adayı Vedat Kolukısa oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.