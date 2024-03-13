Saadet Partisi Baklan adayı Fatih Candan kimdir? 2024 Saadet Partisi Denizli Baklan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Baklan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Denizli Baklan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Baklan Belediye Başkan Adayı Fatih Candan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FATİH CANDAN KİMDİR?

Fatih Candan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Baklan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BAKLAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Baklan adayı belli oldu. Saadet Partisi Baklan Belediye Başkan Adayı Fatih Candan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.