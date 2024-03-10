Saadet Partisi Ataşehir adayı Alev Sezen kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Ataşehir belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ataşehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İstanbul Ataşehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ataşehir Belediye Başkan Adayı Alev Sezen kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALEV SEZEN KİMDİR?

Alev Sezen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ataşehir belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ATAŞEHİR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ataşehir adayı belli oldu. Saadet Partisi Ataşehir Belediye Başkan Adayı Alev Sezen oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.