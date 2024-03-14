Saadet Partisi Asarcık adayı Ömer Faruk Köseoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Asarcık belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Asarcık belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Samsun Asarcık adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Asarcık Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Köseoğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖMER FARUK KÖSEOĞLU KİMDİR?

Ömer Faruk Köseoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Asarcık belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ASARCIK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Asarcık adayı belli oldu. Saadet Partisi Asarcık Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Köseoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.