Saadet Partisi Arsin adayı Ali Topal kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Arsin belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Arsin belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Trabzon Arsin adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Arsin Belediye Başkan Adayı Ali Topal kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ TOPAL KİMDİR?

Ali Topal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Arsin belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ARSİN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Arsin adayı belli oldu. Saadet Partisi Arsin Belediye Başkan Adayı Ali Topal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.