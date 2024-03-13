Saadet Partisi Antakya adayı Abdulhadi Bük kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Antakya belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Antakya belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Gaziantep Antakya adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Abdulhadi Bük kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ABDULHADİ BÜK KİMDİR?

Abdulhadi Bük, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Antakya belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ANTAKYA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Antakya adayı belli oldu. Saadet Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Abdulhadi Bük oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.