Saadet Partisi Altınözü adayı Mahmut Şan kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Altınözü belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Altınözü belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Gaziantep Altınözü adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Altınözü Belediye Başkan Adayı Mahmut Şan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MAHMUT ŞAN KİMDİR?

Mahmut Şan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Altınözü belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ALTINÖZÜ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Altınözü adayı belli oldu. Saadet Partisi Altınözü Belediye Başkan Adayı Mahmut Şan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.