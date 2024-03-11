Saadet Partisi Aksu adayı Latif Mercan kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Aksu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Aksu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya Aksu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Aksu Belediye Başkan Adayı Latif Mercan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

LATİF MERCAN KİMDİR?

Latif Mercan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Aksu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AKSU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Aksu adayı belli oldu. Saadet Partisi Aksu Belediye Başkan Adayı Latif Mercan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.