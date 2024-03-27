Saadet Partisi Aksaray adayı Levent Serdar Şahin kimdir? 2024 Saadet Partisi Aksaray belediye başkan adayı kim?

Saadet Partisi Aksaray belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Aksaray adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Aksaray Belediye Başkan Adayı Levent Serdar Şahin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

LEVENT SERDAR ŞAHİN KİMDİR?

Levent Serdar Şahin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Aksaray belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AKSARAY ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Aksaray adayı belli oldu. Saadet Partisi Aksaray Belediye Başkan Adayı Levent Serdar Şahin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.