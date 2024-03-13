Saadet Partisi Akören adayı Hasan Keser kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Akören belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Akören belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Akören adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Akören Belediye Başkan Adayı Hasan Keser kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HASAN KESER KİMDİR?

Hasan Keser, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Akören belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AKÖREN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Akören adayı belli oldu. Saadet Partisi Akören Belediye Başkan Adayı Hasan Keser oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.