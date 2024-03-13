Saadet Partisi Ahırlı adayı Halil Akyüz kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Ahırlı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ahırlı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Ahırlı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ahırlı Belediye Başkan Adayı Halil Akyüz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HALİL AKYÜZ KİMDİR?

Halil Akyüz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ahırlı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AHIRLI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ahırlı adayı belli oldu. Saadet Partisi Ahırlı Belediye Başkan Adayı Halil Akyüz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.