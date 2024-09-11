Rüyanda Görürsün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rüyanda Görürsün filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Rüyanda Görürsün filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rüyanda Görürsün filmini izleyecek olanların merak ettiği Rüyanda Görürsün konusu nedir, Rüyanda Görürsün oyuncuları kimler ve Rüyanda Görürsün özeti gibi konuları inceliyoruz.

RÜYANDA GÖRÜRSÜNFİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, aşka ve evliliğe inanmayan Engin ile Pelin i bir rüyada buluşturuyor. Yolları bir partide kesişen ikili, ne olduğunu hatırlamadıkları gecenin sonunda kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyada buluyorlar. Önceleri birbirine tahammül edemeyen Pelin ve Engin, bu kabustan uyanmak için türlü yollar denerken, yaşadıklarının etkisiyle giderek birbirine bağlanır



RÜYANDA GÖRÜRSÜN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Burcu Özberk

Murat Boz

Ekin Mert Daymaz

Devrim Yakut

Devrim Yakut

Ugur Uzunel

Selen Soyder