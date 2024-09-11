Rüyanda Görürsün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rüyanda Görürsün filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Rüyanda Görürsün filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Rüyanda Görürsün konusu, özeti ve Rüyanda Görürsün oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Rüyanda Görürsün filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Rüyanda Görürsün filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rüyanda Görürsün filmini izleyecek olanların merak ettiği Rüyanda Görürsün konusu nedir, Rüyanda Görürsün oyuncuları kimler ve Rüyanda Görürsün özeti gibi konuları inceliyoruz.
RÜYANDA GÖRÜRSÜNFİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, aşka ve evliliğe inanmayan Engin ile Pelin i bir rüyada buluşturuyor. Yolları bir partide kesişen ikili, ne olduğunu hatırlamadıkları gecenin sonunda kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyada buluyorlar. Önceleri birbirine tahammül edemeyen Pelin ve Engin, bu kabustan uyanmak için türlü yollar denerken, yaşadıklarının etkisiyle giderek birbirine bağlanır
RÜYANDA GÖRÜRSÜN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Burcu Özberk
Murat Boz
Ekin Mert Daymaz
Devrim Yakut
Devrim Yakut
Ugur Uzunel
Selen Soyder