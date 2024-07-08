Rusya ordusu, Kiev'de bir çocuk hastanesi başta olmak üzere, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk ve Kramatorsk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda Ukrayna şehrine büyük çaplı füze saldırıları düzenledi. Peki, Rusya, Ukrayna'ya füze mi attı? Rusya, Ukrayna'ya neden saldırdı?

RUSYA, UKRAYNA'YA FÜZE Mİ ATTI?

Ukrayna'nın Kiev şehrinde bulunan Okhmatdyt Çocuk Hastanesi gerçekleştirilen Rus saldırısında zarar gördü. Ölüm, yaralanma ve hasara yol açan saldırıda ölü ve yaralı sayısı tam olarak bilinmiyor.

RUSYA, UKRAYNA'YA NEDEN SALDIRDI?

Rusya ordusu, Kiev'de bir çocuk hastanesi başta olmak üzere, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk ve Kramatorsk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda Ukrayna şehrine büyük çaplı füze saldırıları düzenledi. Konut binaları ve altyapının hedef alındığı saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişi de yaralandı.