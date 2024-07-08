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Rusya, Ukrayna'ya füze mi attı? Rusya, Ukrayna'ya neden saldırdı?

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları gündemi sarsıyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şehrin çeşitli bölgelerini bombaladı. Ölüm, yaralanma, yangın ve hasara yol açan saldırıda, acil durum ekipleri müdahalelerde bulundu.

Rusya ordusu, Kiev'de bir çocuk hastanesi başta olmak üzere, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk ve Kramatorsk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda Ukrayna şehrine büyük çaplı füze saldırıları düzenledi. Peki, Rusya, Ukrayna'ya füze mi attı? Rusya, Ukrayna'ya neden saldırdı?

RUSYA, UKRAYNA'YA FÜZE Mİ ATTI?

Ukrayna'nın Kiev şehrinde bulunan Okhmatdyt Çocuk Hastanesi gerçekleştirilen Rus saldırısında zarar gördü. Ölüm, yaralanma ve hasara yol açan saldırıda ölü ve yaralı sayısı tam olarak bilinmiyor.

Rusya, Ukrayna'ya füze mi attı? Rusya, Ukrayna'ya neden saldırdı?

RUSYA, UKRAYNA'YA NEDEN SALDIRDI?

Rusya ordusu, Kiev'de bir çocuk hastanesi başta olmak üzere, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk ve Kramatorsk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda Ukrayna şehrine büyük çaplı füze saldırıları düzenledi. Konut binaları ve altyapının hedef alındığı saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya füze mi attı? Rusya, Ukrayna'ya neden saldırdı?

Rusya, Ukrayna'ya füze mi attı? Rusya, Ukrayna'ya neden saldırdı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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