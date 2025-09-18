Rusya'da deprem mi oldu, ölen var mı?

Şiddetli depremin ardından Rusya'da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki durumu değerlendirme çalışmaları sürüyor.

RUSYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde kuvvetli bir deprem meydana geldi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE DERİNLİĞİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin yaklaşık 145 kilometre doğusunda ve yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'ne bağlı Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından bölge için tsunami uyarısı yayımladı.

CAN VE MAL KAYBI BİLGİSİ YOK

Deprem sonrası bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.