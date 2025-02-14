Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), patlama sırasında radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğunu açıkladı. Gece boyunca süren saldırılar sırasında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Vatandaşlar, Rusya'nın Çernobil'i neden vurduğunu merak ediyor. Peki, Rusya Çernobil'i neden vurdu? Çernobil Nükleer Santrali'nde son durum nedir?Rusya'nın drone saldırısı hangi bölgeyi hedef aldı? Detaylar haberimizde...

RUSYA ÇERNOBİL'İ NEDEN VURDU?

Zelenskiy, Rus insansız hava aracının santralde tahrip olan güç ünitesini vurarak yangına neden olduğunu ve yangının daha sonra söndürüldüğünü açıkladı.

ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ'NDE SON DURUM NEDİR?

Saldırıda santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü bildiren Zelenskiy, radyasyon seviyelerinin bu sabah itibariyle artmadığını da sözlerine ekledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da, saldırının ardından radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıkladı.