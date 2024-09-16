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Runtime Exception ne demek?

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Yazılım dünyasında sıkça karşılaşılan "runtime exception", bir programın çalışması sırasında ortaya çıkan beklenmedik hatalara verilen addır. Peki, Runtime Exception ne demek?

Runtime Exception ne demek? Yazılım dünyasında sıkça karşılaşılan "runtime exception", bir programın çalışması sırasında ortaya çıkan beklenmedik hatalara verilen addır. Peki, Runtime Exception ne demek? Detaylar...

RUNTIME EXCEPTION NE DEMEK?

Yazılım geliştiricileri ve programcılar, bir programın çalışması sırasında oluşabilecek hatalarla sıklıkla karşılaşır. Bu hataların bir türü olan "runtime exception", bir programın çalıştığı sırada meydana gelen beklenmedik durumlardır. Genellikle, programın kodlamasında gözden kaçan veya beklenmeyen durumlar sonucu oluşur ve yazılımın çökmesine veya beklenmeyen davranışlar göstermesine yol açabilir.

Bir programın çalıştırılmadan önce yapılan hatalarına "compile-time" hataları denirken, "runtime exception" hataları, programın çalışması sırasında ortaya çıkar. Örneğin, bir değişkenin tanımlanmadan kullanılması veya bir dosyanın var olduğunun kontrol edilmeden okunmaya çalışılması gibi durumlar runtime exception'a yol açabilir. Bu hatalar programın beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olabilir ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.

Runtime exception'lar genellikle yazılım geliştiriciler tarafından try-catch gibi hata ayıklama yöntemleriyle kontrol altına alınır. Bu yöntemler, programın çökmesini önler ve programın hatayı yöneterek çalışmaya devam etmesini sağlar. Yazılım geliştirme sürecinde, bu tür hataların iyi yönetilmesi ve test edilmesi, programın daha sağlam ve kullanıcı dostu olmasını sağlar.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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