Ronaldo neden kırmızı kart gördü? Cristiano Ronaldo'nun İrlanda Portekiz maçında neden kırmızı kart gördüğü merak konusu oldu. Detaylar...

RONALDO NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Dünya Kupası elemelerinde bu akşam İrlanda sahasında Portekiz'i ağırladı. Mücadele 2-0'lık İrlanda'nın üstünlüğü ile devam ederken 61. dakikada Cristiano Ronaldo rakibini dirsek atarak düşürdü.

Maçın hakemi pozisyonun ardından Ronaldo'ya ilk olarak sarı kart gösterdi ve ardından VAR incelemesi sonucu kararını kırmızı kart ile değiştirdi. Ronaldo 21. dakikada rakibine dirsek atması sonucu kırmızı kart ile oyundan atıldı.