Türkiye'den Romanya'ya seyahat etmek isteyenlerin akıllarındaki soru: Romanya için vize gerekiyor mu? Bu konuda merak edilenler haberimizde. ROMANYA VİZE İSTİYOR MU? Türkiye'den Romanya'ya seyahat edebilmek için vize gerekli mi? İşte ayrıntılar...

ROMANYA VİZE İSTİYOR MU?

Umuma mahsus pasaport sahibi olan Türk vatandaşlarının Romanya'ya seyahat etmek için seyahat amaçlarına uygun vize almaları gerekmektedir. Ancak, hususi, hizmet ve diplomatik pasaport sahibi olan vatandaşlarımız için durum farklıdır. Bu pasaport türlerine sahip olanlar, turistik amaçlı seyahatlerinde 90 güne kadar vizeden muaf tutulmuşlardır.

Türkiye'den Romanya'ya seyahat edebilmek için vize almak gereklidir. Romanya, Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen henüz Schengen Alanı'na dahil değildir. Ancak, 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren bir düzenleme ile geçerli çok girişli Schengen vizesi veya ikamet tezkeresi sahibi yabancılar, Romanya'ya giriş vizesine ihtiyaç duymadan girebilir ve son 180 gün içinde 90 günü aşmayacak şekilde ülkede ikamet edebilirler.