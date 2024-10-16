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Rojin Kabaiş'in babası ne dedi? Rojin'in babası kızının ölümüyle ilgili ne söyledi?

Rojin Kabaiş'in babası ne dedi? Rojin'in babası kızının ölümüyle ilgili ne söyledi?
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Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili olarak babası ilk kez konuştu. Rojin'in babası yurt müdüründen şikayetçi olacağını ve kendilerine 17 saat sonra haber verildiğini ifade etti. Peki, Rojin Kabaiş'in babası ne dedi? Rojin'in babası kızının ölümüyle ilgili ne söyledi?

Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi. Rojin Kabaiş 18 gün sonra Van Gölü sahilinde bulunmuştu. Rojin'in babası kızının ölümünden sonra açıklama yaptı. Peki, Rojin Kabaiş'in babası ne dedi? Rojin'in babası kızının ölümüyle ilgili ne söyledi? Detaylar haberimizde...

ROJİN KABAİŞ'İN BABASI NE DEDİ?

Van'da 18 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in Van Gölü sahilinde cesedinin bulunması ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Genç kızın kıyafetlerinin üzerinde olduğu, uzun süre suda kalması sebebiyle cesedinin şiştiği öğrenildi. Bugün memleketi Diyarbakır'da toprağa verilen Kabaiş'in ön otopsi raporu da çıktı.

Rojin Kabaiş'in babası ne dedi? Rojin'in babası kızının ölümüyle ilgili ne söyledi?

ROJİN'İN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI MI?

Yapılan ilk incelemede darp ve silah izine rastlanmadı. Ön otopsi raporundan elde edilen bulgular İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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