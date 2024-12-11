Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rojda Demirer özel hayatıyla gündeme gelirken, Demirer sevgilisiyle nasıl tanıştıklarını açıkladı. Rojda Demirer'in sevgilisi kim? Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

ROJDA DEMİRER'İN SEVGİLİSİ KİM?

Rojda Demirer, 5 yıldır birlikte olduğu voleybolcu Ulaş Kıyak ile tanışma hikâyesini ve ilişkisine dair detayları Sibel Arna'nın YouTube programı "Ne Olursan Ol Rahat Ol"da anlattı. Çiftin hikâyesi kırmızı ışıkta başlıyor. Demirer, "Bir gün kırmızı ışıkta birbirimizi gördük ve adeta kitlendik. Onu çok hoş buldum ama bir daha bakamadım. Arkadaşlarıma o anı anlatıp sosyal medyada arama yapmayı düşündüm ama yapmadım. Beş ay sonra beni buldu. Ortak arkadaşlarımız aracılığıyla bir buluşma ayarladı ve gerçekten ilk görüşte aşktı," dedi.

Demirer, Ulaş Kıyak'ın çocuğu Helen'le olan ilişkisine de değindi: "Helen benim değil, Ulaş'ın kızı. Ama onunla çok iyi anlaşıyoruz. Üvey anne rolüne girmeden ona hem arkadaş hem abla oldum. Helen benim için büyük bir şans."

Evlilik konusunda ise Demirer, ilişkilerini evli gibi yaşadıklarını belirtti: "Evlilik gibi bir ilişki sürdürüyoruz. Evliliği kanıtlamak ya da birine ispat etmek zorunda değilim. Bu hayatta önceliğim, kendi isteklerim. Bence biz zaten eşiz ve çok mutluyuz." Ayrıca, çocuk sahibi olmayı düşünmediğini söyleyen Demirer, "Bu dünyada çocuk yapmayı tercih edenleri alkışlıyorum, çünkü dünya zor bir yere gidiyor," diye ekledi.

ROJDA DEMİRER KİMDİR?

Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da doğdu. Türk oyuncu. 1988 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başladı. Bunu daha sonra TRT'de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etti. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. 2001 yılında mezun oldu. 2003-2008 yılları arasında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev aldı.

Filmografisi

2003 Aşk Olsun Ebru

2004 Canım Benim Demet

Ağa Kızı Biricik

2005 Tadımız Kaçmasın Eda

2006 Candan Öte Görkem

Yaşanmış Şehir Hikayeleri Zeynep

Hisarbuselik Sema

2007-2008 Sevgili Dünürüm Ayperi

2009-2010 Melekler Korusun Esin Kömürcü Tülek

2010-2011 Geniş Aile Zeynep Meyveli 42 bölüm (50–92)

2011-2012 Elde Var Hayat Elif

2012-2013 Alev Alev Alev

2014 Yedikule Hayat Yokuşu Süreyya / Sultan

2015 Acil Aşk Aranıyor Ayla

2016 Kördüğüm Neslihan

2017 Adı Efsane Seçil 20 bölüm (1–20)

2018-2019 Çarpışma Belma 24 bölüm (1–24)

2020 Saygı Hasret Yakar 8 bölüm (1–8)

2021 Maraşlı Firuzan Türel 18 bölüm (1–18)

2022 Son Nefesime Kadar Gökçe 5 bölüm (1–5)

2022-2023 O Kız Melek

Sinema