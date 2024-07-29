ROGUE filminin konusu ne? Rogue (Av) filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Rogue aksiyon ve gerilim öğeleriyle dolu olup, izleyicilere yoğun ve heyecan verici bir hikaye sunmayı amaçlıyor. Fİlm sevenler için ilgi çekici olan bu film bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini M.J. Bassett'in yaptığı "Rogue", vahşi doğa ve aksiyon severler için ilgi çekici bir yapım olarak öne çıkıyor. Peki, ROGUE filminin konusu ne? Rogue Filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

ROGUE FİLMİNİN KONUSU NE?

Samantha O'Hara (Megan Fox) liderliğindeki paralı askerlerden oluşan bir ekip, Afrika'da kaçırılan kızları kurtarmak için tutulur. Ancak görev sırasında işler yolunda gitmez ve ekip, kurtardıkları kızlarla birlikte çeteden kaçmak zorunda kalır. Kaçarken terk edilmiş olduğunu düşündükleri bir çiftliğe sığınırlar. Ancak ekip, çok geçmeden çiftliğin avcılık endüstrisi ve Doğu Asya tıbbi pazarı için kullanılan aslanların üreme yeri olduğunu keşfeder. Ölüm kalım savaşı içinde olan Samantha O'Hara ile ekibi, etraflarını saran aslanlardan ve peşlerindeki isyancılardan kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

ROGUE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?