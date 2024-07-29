Üye Girişi
Haberler

ROGUE filminin konusu ne? Rogue (Av) filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ROGUE, aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Başarılı yapımın oyuncu kadrosunda Megan Fox yer alıyor. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Film hakkında daha fazla bilgi haberimizde yer alıyor.

Rogue aksiyon ve gerilim öğeleriyle dolu olup, izleyicilere yoğun ve heyecan verici bir hikaye sunmayı amaçlıyor. Fİlm sevenler için ilgi çekici olan bu film bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini M.J. Bassett'in yaptığı "Rogue", vahşi doğa ve aksiyon severler için ilgi çekici bir yapım olarak öne çıkıyor. Peki, ROGUE filminin konusu ne? Rogue Filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

ROGUE FİLMİNİN KONUSU NE?

Samantha O'Hara (Megan Fox) liderliğindeki paralı askerlerden oluşan bir ekip, Afrika'da kaçırılan kızları kurtarmak için tutulur. Ancak görev sırasında işler yolunda gitmez ve ekip, kurtardıkları kızlarla birlikte çeteden kaçmak zorunda kalır. Kaçarken terk edilmiş olduğunu düşündükleri bir çiftliğe sığınırlar. Ancak ekip, çok geçmeden çiftliğin avcılık endüstrisi ve Doğu Asya tıbbi pazarı için kullanılan aslanların üreme yeri olduğunu keşfeder. Ölüm kalım savaşı içinde olan Samantha O'Hara ile ekibi, etraflarını saran aslanlardan ve peşlerindeki isyancılardan kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

ROGUE filminin konusu ne? Rogue (Av) filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

ROGUE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

  • Megan Fox
  • Philip Winchester
  • Brandon Auret
  • Adam Deacon
  • Greg Kriek
  • Kenneth Fok
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Megan Fox Megan Fox Show Tv Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı

Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı

 Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi

Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title