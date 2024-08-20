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Rodos Heykeli nerede, hangi ülkede? Rodos Heykeli ne zaman yapıldı? Dünya'nın yedi harikasından Rodos Heykeli'nin özellikleri!

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Rodos Heykeli ne zaman, kim yaptı? Rodos Heykeli nerede? Dünya'nın yedi harikasından Rodos Heykeli kaç yıllık? Rodos Heykeli özellikleri neler? Rodos Heykeli hala duruyor mu? Rodos Heykeli okurlar tarafından merak ediliyor. Rodos Heykeli antik dönemde önemli liman kentlerinden biri olan Rodos Adası'na inşa edilmiştir. Peki Rodos Heykeli'nin sırrı ne, neden önemli?

Rodos Heykeli nerede? Rodos Heykeli'ni ne zaman, kim yaptı? Rodos Heykeli kaç yıllık, yapımı ne kadar sürdü? Rodos Heykeli sırrı ne, neden önemli? Rodos Heykeli hala duruyor mu, yıkıldı mı? Rodos Heykeli, Antik dönemde Ege Denizi'nde yer alan Rodos Adası içerisinde bulunmaktaydı. Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Rodos Heykeli ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

RODOS HEYKELİ NEREDE?

Rodos Heykeli, antik dünyanın yedi harikasından biri olan ve Rodos adasında yer alan devasa bir bronz heykeldi. Günümüzde, bu ada Yunanistan sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu heykel, Yunan güneş tanrısı Helios'u temsil etmekteydi ve M.Ö. 3. yüzyılda inşa edilmiştir.

RODOS HEYKELİ ÖZELLİKLERİ

Rodos Heykeli, Lindoslu Khares tarafından, tahmini M.Ö. 292-280 yılları arasında yapılmıştır. Malzeme olarak bronz kaplamalı demir ve taş kullanılmıştır. Yapıldığında boyutu yaklaşık 33 metre yüksekliğinde olan bu heykel dünyanın yedi harikasından biri olarak biliniyor.

Rodos Heykeli nerede, hangi ülkede? Rodos Heykeli ne zaman yapıldı? Dünya'nın yedi harikasından Rodos Heykeli'nin özellikleri!

RODOS HEYKELİ HALA DURUYOR MU?

Rodos Heykeli, yapımından yaklaşık 56 yıl sonra, M.Ö. 226'da meydana gelen bir depremde yıkılmıştır. Heykelin enkazı yüzyıllarca Rodos limanında kalmış ve büyük ilgi çekmiştir. M.S. 7. yüzyılda Araplar tarafından işgal edilen Rodos'tan, heykelin kalıntıları sökülerek satılmıştır. Heykel yıkılsa bile, antik dünyanın yedi harikası arasında yer almaya devam etmiştir.

Rodos Heykeli nerede, hangi ülkede? Rodos Heykeli ne zaman yapıldı? Dünya'nın yedi harikasından Rodos Heykeli'nin özellikleri!

Betül Cirit
Betül Cirit
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