Rock Tutkunları İstanbul Festivali’nde Buluştu; Dedublüman ve Duman’dan Unutulmaz Gece

Alternatif rock ve indie müzik tarzında eserleriyle 2010 yılından bu yana etkileyici sahne performansı gerçekleştiren Dedublüman, bu yıl da İstanbul Festivali’nde unutulmaz bir geceye imza attı. Şarkılarında rock altyapısını klarnet, ud, yaylı tambur ve keman gibi etnik ve geleneksel enstrümanlarla harmanlayarak duygusal, epik ve akustik ögeleri bir arada sunan Dedublüman; "Belki", "Sana Güvenmiyorum", "Sen Bilmezsin" ve "Gamzedeyim Deva Bulmam" gibi şarkılarını seyircilerle hep bir ağızdan seslendirdi.

Duman, 5’te 5 Yaptı

Türk rock müziğinin efsane grubu Duman, unutulmaz şarkılarıyla 5. İstanbul Festivali’nde beşinci kez sevenleriyle buluştu.

En sevilen hitleri Seni Kendime Sakladım, Yürek, İstanbul, Aman Aman, Köprüaltı, Öyle Dertli ve çok daha fazlasını seslendiren Duman, enerji dolu bir atmosferde eşi benzeri olmayan bir konser performansı sergiledi.

Festival Devam Ediyor

İstanbul Festivali’nin uluslararası programında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos'ta sahne alırken, festival 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.

Festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükselten Genç Sahne; canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle ziyaretçileri ana sahne konserlerine ev sahipliği yaparken 3x3 Basketbol Alanı ise turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor.

Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen festival, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.