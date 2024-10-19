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ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi?
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Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox'un durumu merak konusu oluyor. Oyun severler, platformun durumunu yakından takip ediyor ve en yeni güncellemeleri bekliyor. Popüler oyun platformu Roblox'un ne zaman açılacağı araştırılıyor.

20 Ekim Pazar Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ne zaman yeniden erişime açılacağı merak konusu oldu. 20 Ekim Pazar günü Roblox'un açılıp açılmayacağı konusunda net bir bilgi verilmedi. Roblox'un neden engellendiği araştırılıyor. Roblox ne zaman açılacak? 20 Ekim Pazar Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? İşte detaylar...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başvuruyu çocuk istismarı suçlaması ile yaptığı öğrenildi.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox'un ne zaman açılacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi?

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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