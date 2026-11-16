Robert Pattinson yeni James Bond oldu: Alacakaranlık'ın vampiri smokini giydi

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James Bond serisinin yeni 007'si belli oldu. Daniel Craig'in bıraktığı rol, "Alacakaranlık" serisinin vampiri Edward Cullen olarak tanınan İngiliz oyuncu Robert Pattinson'a verildi. 40 yaşındaki Pattinson, resmi Bond filmlerinde ajanı canlandıran yedinci oyuncu olacak.

The Guardian'ın aktardığına göre haber pazartesi günü serinin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Hesaplardaki eski paylaşımların tümü bir anda silindi, ekranda yalnızca "Kimlik doğrulandı" yazısı belirdi. Ardından stüdyo, oyuncunun Bond'un simgesi olan smokinle çekilmiş ilk fotoğrafını yayımladı.

STÜDYO "YENİ BİR DÖNEM" DEDİ

Stüdyonun basın açıklamasında Pattinson'ın seçilmesinin "sinemanın en çok sevilen karakterlerinden biri için yeni bir dönemi başlatacağı" belirtildi. Oyuncunun, aralarında Josh O'Connor ve Callum Turner'ın da bulunduğu beş kişilik bir kısa listeden seçildiği ifade ediliyor.

Pattinson, serinin henüz adı konmamış 26. filminde kamera karşısına geçecek. Film, Amazon MGM Studios'un 2025'te serinin haklarını 1 milyar doları aşan bir bedelle satın almasından sonra çekilecek ilk Bond yapımı olacak. Yönetmen koltuğunda "Dune" üçlemesinin yönetmeni Denis Villeneuve oturacak, senaryoyu "Peaky Blinders"ın yaratıcısı Steven Knight yazıyor.

HARRY POTTER'DAN BATMAN'E UZANAN KARİYER

Londra doğumlu oyuncu ilk kez 2005'te "Harry Potter ve Ateş Kadehi"nde Cedric Diggory rolüyle dikkat çekti. Asıl ününü Kristen Stewart ile başrolünü paylaştığı beş filmlik "Alacakaranlık" serisiyle kazandı. 2022'de "The Batman" ile yeniden büyük bütçeli yapımlara döndü, bu yıl da Christopher Nolan'ın "The Odyssey" filminde rol aldı.

CRAIG BEŞ FİLMDE OYNAMIŞTI

Daniel Craig, 2006'daki "Casino Royale" ile başladığı Bond yolculuğunu beş filmin ardından 2021'de gösterime giren "No Time to Die" ile noktalamıştı. Craig'den önce 007'yi sırasıyla Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton ve Pierce Brosnan canlandırdı. Resmi Bond filmleri bugüne kadar dünya genelinde toplam 7,8 milyar dolar hasılat elde etti.