Rizeli Masterchef Mehmet elendi mi, yedeklere girdi mi?
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef yarışmasının ana kadrosuna çıkacak olan son isimler belli oldu. Rizeli Masterchef Mehmet elendi mi, yedeklere girdi mi?
Masterchef Türkiye'de takımlar arası mücadele başlıyor. Ana kadro ve yedeklerin tamamlanması ile asıl mücadele şimdi başlayacak. Bu hafta başlayacak elemelerin ardından yedeklerdeki isimler de ana kadroya girme şansını elde edecek. Peki, Rizeli Masterchef Mehmet elendi mi, yedeklere girdi mi?
RİZELİ MASTERCHEF MEHMET ELENDİ Mİ?
Tavırları ve doğallığıyla dikkat çeken Rizeli Mehmet,ana kadroya yükselme başarısını gösteremedi.
Ana Kadro:
1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Zeynep
15. Nigar
16.Beyza
17.Emre
18.Kaan
19.Kerem
20.Nevzat