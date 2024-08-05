Masterchef Türkiye'de takımlar arası mücadele başlıyor. Ana kadro ve yedeklerin tamamlanması ile asıl mücadele şimdi başlayacak. Bu hafta başlayacak elemelerin ardından yedeklerdeki isimler de ana kadroya girme şansını elde edecek. Peki, Rizeli Masterchef Mehmet elendi mi, yedeklere girdi mi?

RİZELİ MASTERCHEF MEHMET ELENDİ Mİ?

Tavırları ve doğallığıyla dikkat çeken Rizeli Mehmet,ana kadroya yükselme başarısını gösteremedi.

Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat