Riva plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri?

Riva'da denize nerede girilir? Tatil için arayışlar sürerken İstanbul ve çevresinde vakit geçirmek isteyenler en iyi plajları araştırıyor. Riva plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul içinde gidilebilecek plajlar aratılıyor. Tatil için planlar yapan ve İstanbul'da veya çevresinde vakit geçirmek isteyenler, şehrin sunduğu en iyi plajları merak ediyor.

İSTANBUL'DA EN TEMİZ VE EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?

Kilyos, İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan bir sahil beldesidir ve şehir merkezine yaklaşık bir saat uzaklıkta yer alıyor.

Florya, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alır ve şehir merkezine oldukça yakındır. Güneş Plajı ve Menekşe Plajı gibi yerler, temiz denizi ve güzel kumsalları ile biliniyor.

Büyükada, Prens Adaları'nın en büyüğüdür ve İstanbul'dan vapurla yaklaşık bir saatlik mesafededir. Burada, Aya Nikola Plajı, Yörükali Plajı ve Naki Bey Plajı gibi çeşitli plajlar bulunuyor.

RİVA PLAJI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Riva'ya ulaşmak için birkaç seçenek bulunuyor.

Riva Plajına ulaşmak için öncelikle Beykoz merkeze gitmeniz gerekiyor. Beykoz'dan 137 numaralı İETT otobüsüne ya da Riva minibüslerine binerek Riva'ya ulaşabilirsiniz.

Anadolu Yakasından geliyorsanız, ikinci köprü yolunda ilerlerken köprüden önce son çıkış olan Kavacık kavşağından çıkmanız gerekiyor. Kavacık, Beykoz, Riva tabelalarını takip ederek ve Acarlar Mahallesi, Polonezköy, Riva tabelalarından sonra yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla Riva'ya ulaşabilirsiniz. Avrupa Yakasından gelenler ise ikinci köprüyü geçtikten sonra ilk çıkış olan Kavacık sapağından ayrılarak aynı tabelaları takip edebilirler.

RİVA PLAJINA GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Riva Plajı, geniş bir kumsala sahip olup deniz keyfi için idealdir. 2023 yılı itibariyle plaja giriş ücreti kişi başı 20 TL'dir. Plajda şezlong ve şemsiye kiralamak isteyenler için ek ücretler uygulanmakta olup, her biri 100 TL'dir.