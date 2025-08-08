Rip akıntısı nedir, neden tehlikelidir?

Rip akıntısı nedir, neden tehlikelidir?
Rip (çeken) akıntısı nedir? Rip akıntısı, denizde kıyıya doğru gelen dalgaların geri dönüşü sırasında oluşan, yüzeyden açık denize doğru hızla ilerleyen güçlü bir su akıntısıdır.

Halk arasında "çeken akıntı" olarak da biliniyor. Genellikle deniz tabanının yapısı, kıyı şekilleri ve dalga hareketleri sonucu meydana geliyor. Vatandaşlar, rip dalgasının neden meydana geldiğini merak ediyor. Peki, Rip akıntısı nedir, neden tehlikelidir? İşte detaylar...

RİP AKINTISI NEDİR?

Rip akıntısı; deniz tabanının yapısı, kıyı şekilleri ve dalga hareketleriyle oluşur. Görülmesi zor olduğu için fark edilmeden insanları kıyıdan uzaklaştırabilir ve en iyi yüzücüleri bile zor durumda bırakabilir. Rip akıntısı, genellikle dalgaların kırıldığı bölgeler arasında oluşur. Kıyıya ulaşan dalgalar, su seviyesini yükseltir. Bu suyun tekrar denize dönmesi için en kısa ve derin yolu bulmasıyla birlikte, dar bir kanaldan açık denize doğru güçlü bir akıntı meydana gelir. İşte bu, rip akıntısıdır.

RİP AKINTISI NEDEN TEHLİKELİDİR?

Rip akıntısı, halk arasında çeken akıntı olarak bilinen, denizde kıyıya doğru gelen dalgaların geri dönüşünde oluşan güçlü bir su akıntısıdır. Bu akıntı, yüzeydeki suyu hızla açık denize doğru çeker. Özellikle Karadeniz, Marmara ve dalgalı denizlerde sık görülür.

ÇEKEN (RİP) AKINTIYA KAPILIRSAK NE YAPMALIYIZ?

Su üzerinde kalmaya çalışın, bir süre sonra akıntı zayıflayacaktır. Sahile değil, kıyıya paralel yüzerken akıntıdan kurtulun.

