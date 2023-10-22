Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Rinso markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Rinso İsrail malı mı? Rinso hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

Rinso İsrail malı mı? Rinso hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Rinso İsrail malı mı? Rinso hangi ülkenin, kimin markası?

RİNSO HANGİ ÜLKENİN MALI?

Rinso, Unilever şirketine ait çamaşır deterjanı markası. İlk kez İngiltere'de kimyasal ürünler satan Robert Spear Hudson tarafından hazırlanmış ve geliştirilmiştir. Sonradan 1918 yılında Lever Brothers tarafından satın alınmıştır.

Rinso dünyada ilk toplu pazarlanan sabun tozlarından biriydi. 1936-1946 yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde birçok radyo ve dizi programlarına sponsorluk yapan Rinso "Rinso beyaz, Rinso parlak" sloganı altında çeşitli reklamlar yarattılar. Rinso madde olarak, sodyum silikat ve sodyum karbonat, metasilikat ve kalsiyum karbonatdan oluşan içeriğe sahiptir.

Procter & Gamble tarafından üretilen yeni bir deterjan Alo (Tide) 1950'lerde Rinsoya rakip çıktı ve Rinso'nun satışı düştü. Rinso renkli çamaşırlar için farklı ambalajda "Rinso Blue"ni tanıttı. Birçok büyük pazarlarda Rinso'nun yerini "Surf markası" (birkaç ülkelerde Omo) aldı. Ancak Rinso halen Türkiye, Avustralya, Yeni Zelanda, Asya ve Orta Amerika pazarlarında için Unilever tarafından üretilmektedir. Rinso, Endonezya'da ülkenin ilk deterjan markası olarak başlatılmış ve bu gün Endonezya deterjan pazarında bir numaralı liderdir.