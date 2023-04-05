Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında seçimler için kehanette bulunan astrolog Rezzan Kiraz'ın, "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun kazandığı senaryo imkansız" sözlerinin sorulmasına cevap verdi. Peki, Rezzan kiraz seçim tahmini ne? 2023 Astroloji seçim tahmini ne?

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı canlı yayında "Bir astrologun Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun aynı anda kazandığı senaryo imkansız diye bir kehaneti oldu. Siz hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu, "Çok zor bir soru. Önce Türkiye tabii. Türkiye olmasa takımlarımız olmaz" yanıtını verdi. Rezzan kiraz seçim tahmini ne? 2023 Astroloji seçim tahmini ne?7

REZZAN KİRAZ SEÇİM TAHMİNİ NE?

Astrolog Rezzan Kiraz:

"Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız.

Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak."

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YORUMU

Sunucu Kürşad Oğuz, "Bir astrolog dediki, 'Bu sene iki ihtimal var, ya Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak, ya Fenerbahçe şampiyon olacak. İkisi bir arada olmayacak.' Hangisini tercih ederdiniz?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu ise şu yanıtı verdi: Çok zor bir soru. Önce Türkiye. Önce Türkiye tabii. Çünkü Türkiye olmazsa zaten takımlar da olmayacak yani. Bir Türkiye olmalı. Takımlar da güçlü olmalı, onlar da kendi aralarında yarışmalı. Bütün takımlar bizim takımlarımız. Ama ortaklaştığınız yer neresi? Milli Takım. Milli Takım şampiyon olursa hepimiz seviniriz.