Sokak ortasında rezil görüntü! Kimseye aldırış etmediler

Gaziantep'te bir parkta kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Çevredekilere aldırış etmeden uygunsuz hareketler sergilediği belirtilen bir çiftin görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

İddiaya göre; çift, kentteki bir parkta vatandaşların bulunduğu alanda uygunsuz davranışlarda bulundu. O anları gören bir kişi, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, kamusal alanlarda bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.