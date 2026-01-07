Haberler

Sokak ortasında rezil görüntü! Kimseye aldırış etmediler

Sokak ortasında rezil görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Güncelleme:
Gaziantep'te bir parkta çevredekilere aldırış etmeden uygunsuz hareketler sergileyen bir çiftin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündem olurken, olaya ilişkin çok sayıda yorum yapıldı.

  • Gaziantep'te bir parkta bir çiftin uygunsuz davranışları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayılarak kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.
  • Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Gaziantep'te bir parkta kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Çevredekilere aldırış etmeden uygunsuz hareketler sergilediği belirtilen bir çiftin görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

İddiaya göre; çift, kentteki bir parkta vatandaşların bulunduğu alanda uygunsuz davranışlarda bulundu. O anları gören bir kişi, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, kamusal alanlarda bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıyalcin gundogan:

Önemli olan başının kapalı olması, yoksa ahlakın bir önemi yok.

Haber Yorumlarısamet:

Ayette mealen diyor ki; gözünle görsen bile dört şahit getirmelisin. böyle birşeyde mümkün olamayacağına göre kısaca yüce Allah gözünle görsende çeneni kapat demek istiyor. Yani bunlar yapmış bir hata bunları böyle teşhir etmek bir insana yakışır mı? Siz hatasız melekmisiniz yoksa?

Haber Yorumlarısem sem:

ya bu ne terbiyesizlik böyle mikroplar için ucuz otel odaları falan yokmu defolun gidin ne yapıyorsanız yapın utanmazlar ben acık alanlarda böyle davranışlar sergileyenlerden nefret ediyorum rahatsız oluyorum

Haber Yorumlarızırzop:

beyin örtülü olmadıktan sonra, kafayı kıçı örtmekle bu iş olmuyor

Haber YorumlarıMustafa Doğan:

Sırf algı artık kimse bu oyunlara gelmıyor modası geçti ahlaksızlığınızda boğulun

İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti

Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı

Sarayda silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor

WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor
İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi, tüm hava sistemi değişecek
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu
