Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı

Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı
Güncelleme:
Avukat Rezan Epözdemir'in, tutuklu yargılandığı davada sürpriz bir isim hakkında da tutuklama kararı çıktı. Epözdemir'in rüşvet almasına aracılık ettiği ileri sürülen ve aynı davada yargılanan eski savcı Cengiz Çallı, duruşmada mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Avukat Rezan Epözdemir'in "rüşvete aracılık etme" suçu iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görüldü. Tahliye talebi reddedilen Epözdemir'in tutukluğunun devamına karar verildi.

ESKİ SAVCI TUTUKLANDI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in verdiği bilgilere göre, Epözdemir'in, rüşvet almasına aracılık ettiği ileri sürülen ve aynı davada yargılanan eski savcı Cengiz Çallı'nın da duruşmada tutuklandığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasında Epözdemir'in, 2022'de meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile maddi ilişkilerine yönelik iddialar yer almıştı. Savcılık Epözdemir'in Çallı'ya o dönemki savcılık maaşı ile geri ödenmesi mümkün olmayan paralar verdiğini savunmuştu.

