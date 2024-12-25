Ret mi red mi? TDK ret nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK), sıkça yanlış kullanılan kelimeler arasında yer alan "ret" kelimesinin doğru yazılışını açıkladı. Günlük hayatta ve resmi yazışmalarda sıkça kullanılan bu kelime, bazen yanlışlıkla "red" şeklinde yazılabiliyor. Birçok kişi, ret kelimesinin doğru yazımını merak ediyor. Peki, TDK'ye göre "ret" nasıl yazılır? İşte doğru yazımı ve detaylar...

RET Mİ RED Mİ?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre doğru yazımı ret şeklindedir. "Red" ise yanlış bir kullanımdır.

TDK RET NASIL YAZILIR?

Ret kelimesi, Türkçede geri çevirme, kabul etmeme, reddetme durumu anlamına gelir. Fiil hali ise "reddetmek" olarak yazılır.

ÖRNEKLER

Teklifi ret etti ve başka bir çözüm önerdi.

Dava, mahkeme tarafından ret kararı aldı.